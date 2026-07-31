Дачный эксперт назвала рецепты против вредителей

Постоянный дачный эксперт «АиФ» — Нижнее Поволжье" Екатерина Богданова в ответ на просьбы читателей делится рецептами борьбы с вредителями сада и огорода.
Луковый настой против паутинного клеща.
В борьбе с паутинным клещом отлично помогает луковый настой. Понадобится 200 г луковой шелухи и 100 г измельчённого лука. Залейте 3 л тёплой воды на сутки, затем процедите, добавьте ещё 7 л воды и 2 ст. ложки мыла — оно поможет лучше держаться раствору на растениях. Опрыскивайте каждые 5 дней, если вредителя много.
Полынь от совки и колорадского жука.
Против совки и колорадского жука поможет настой полыни. Возьмите 500 г свежей травы или 100 г сухой, добавьте 5 л воды, кипятите 15 мин. Остудите, разбавьте водой в соотношении 1:3 и добавьте 1 ст. ложку мыла. Опрыскайте поражённые растения.
Зола: защита и подкормка.
Зольный раствор — это и защита, и подкормка. На 300 г золы берём 2 л воды, кипятим 20 минут. Доливаем до 10 л, добавляем 1 ст. ложку мыла. Опрыскиваем один раз в две недели.
Чеснок против белокрылки, тли и клещей.
Против белокрылки, тли и клещей используйте чесночный настой. 200 г чеснока залейте литром воды и дайте настояться три дня в тёмном месте. Процедите, добавьте воды до 10 л и 1 г марганцовки — это ещё и защита от грибковых болезней. Опрыскивать раз в 1−14 дней.
Главные правила обработки.
Учтите, что опрыскивания всегда лучше проводить рано утром или поздно вечером. Обрабатывайте не только верхнюю, но и нижнюю часть листа. Чередуйте разные настои, чтобы вредители не успевали привыкать к одному. Приготовили — сразу используйте, иначе эффективность падает. И обязательно процеживайте растворы, чтобы не забить сопло опрыскивателя.