С начала года улицы Центрального района Красноярска избавили от 27 брошенных машин

С начала 2026 года в администрацию Центрального района жители сообщили о 35 бесхозных и некомплектных автомобилях, находящихся на городской земле. Двадцать семь единиц техники уже устранены с дорог общего пользования. Собственники сами забрали 22 автомобиля после того, как получили официальное предупреждение от администрации. Еще 5 машин эвакуировали принудительно на штрафстоянку за счет муниципальных средств. Комиссия в ходе проверки установила, что пять транспортных средств нельзя считать брошенными, поэтому разбирательство по остальным продолжается. Самыми продуктивными месяцами в плане очистки улиц стали апрель и июнь: в каждом из них было убрано по 7 автомобилей. Восемь из десяти машин владельцы убирают сами, как только получают уведомление. Для нас это лучший результат: и проблема решена, и бюджетные средства сэкономлены. Тем, кто заметил предположительно брошенный автомобиль, напомню: сообщить о нем можно лично, в письменном виде, через виртуальную приемную на сайте администрации города или сервис «Решаем вместе» — мы оперативно выйдем на место и разберемся, — рассказал руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.