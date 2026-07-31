10 мам в декрете из Калининградской области нашли работу после бесплатного обучения

В Калининградской области подвели итоги программы бесплатного обучения для мам в декрете. С начала 2026 года заявки подали 14 женщин, 11 из них начали учёбу. Десять участниц уже успешно трудоустроились по окончании курсов.
Чаще всего мамы выбирали профессии бухгалтера, специалиста по закупкам, кадрам, экскурсовода и кладовщика. Программа позволяет освоить новую специальность дистанционно или очно в удобное время. Обучение полностью финансируется государством в рамках нацпроекта «Кадры».
«Мы понимаем, что маме в декрете важно не просто получить документ, а найти работу с комфортными условиями и дружным коллективом, — отметил директор Кадрового центра Сергей Гуряков. — Наша задача — чтобы каждая женщина могла вернуться к делу с уверенностью и новыми силами».