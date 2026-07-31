10 мам в декрете из Калининградской области нашли работу после бесплатного обучения

«Мы понимаем, что маме в декрете важно не просто получить документ, а найти работу с комфортными условиями и дружным коллективом, — отметил директор Кадрового центра Сергей Гуряков. — Наша задача — чтобы каждая женщина могла вернуться к делу с уверенностью и новыми силами».