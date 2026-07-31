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В Советске сосед ударил именинника лопатой по лицу за шум

56-летний мужчина пришёл разбираться с черенком, трижды ударил 45-летнего соседа в.

Источник: Kaliningradnews

день его рождения. Пострадавший попал в больницу.

В Советске полиция привлекла к уголовной ответственности 56-летнего местного жителя, который избил соседа лопатой. Инцидент произошёл в частном секторе, где 45-летний потерпевший отмечал день рождения. Сосед позвонил и выразил недовольство шумом, а затем явился к дому с черенком лопаты. В ходе ссоры он трижды ударил именинника по лицу. В результате — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и множественные кровоподтёки.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.