В Советске сосед ударил именинника лопатой по лицу за шум

день его рождения. Пострадавший попал в больницу.
В Советске полиция привлекла к уголовной ответственности 56-летнего местного жителя, который избил соседа лопатой. Инцидент произошёл в частном секторе, где 45-летний потерпевший отмечал день рождения. Сосед позвонил и выразил недовольство шумом, а затем явился к дому с черенком лопаты. В ходе ссоры он трижды ударил именинника по лицу. В результате — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и множественные кровоподтёки.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.