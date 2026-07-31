Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кого в Беларуси нельзя обидеть, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее «Комсомолка» сообщила, что 31 июля белорусский лидер прилетел в район, где обещают много работы, и спросил, что сделали за ночь.
В ходе рабочей поездки в Березу глава государства также посетил производственный филиал «Савушкин продукт». Сказали, что на предприятии будет вестись предметный разговор о состоянии и перспективах производства. Ключевым вопросом стала сырьевая база.
И уточнили, что, говоря о производстве и сырье, глава государства сказал, кого в Беларуси нельзя обидеть:
— Нельзя обидеть крестьян, которые обеспечивают завод молоком.
Еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко попросил купить телевизор, а ему предложили «черт знает что».
Также рассказывали, что глава государства прилетел в Брест и сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать. А еще лидер страны заявил, что решение отправлять недобросовестных работников в армию — не издевательство над людьми.