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Лукашенко сказал, кого в Беларуси нельзя обидеть

Лукашенко заявил, кого в Беларуси нельзя обижать.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кого в Беларуси нельзя обидеть, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее «Комсомолка» сообщила, что 31 июля белорусский лидер прилетел в район, где обещают много работы, и спросил, что сделали за ночь.

В ходе рабочей поездки в Березу глава государства также посетил производственный филиал «Савушкин продукт». Сказали, что на предприятии будет вестись предметный разговор о состоянии и перспективах производства. Ключевым вопросом стала сырьевая база.

И уточнили, что, говоря о производстве и сырье, глава государства сказал, кого в Беларуси нельзя обидеть:

— Нельзя обидеть крестьян, которые обеспечивают завод молоком.

Еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко попросил купить телевизор, а ему предложили «черт знает что».

Также рассказывали, что глава государства прилетел в Брест и сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать. А еще лидер страны заявил, что решение отправлять недобросовестных работников в армию — не издевательство над людьми.

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