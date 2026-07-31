В Самаре утвердили сроки ликвидации Мазутного озера

Правительство Самарской области внесло изменения в государственную программу «Охрана окружающей среды Самарской области». В нее включили природоохранный проект «Ликвидация жидких токсичных промышленных отходов “Мазутное озеро”. Соответствующее постановление подписано 27 июля, об этом сообщает правительство Самарской области.
«Реализация проекта запланирована на 2027−2029 годы. Работы обеспечат достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта», — говорится в сообщении.
Изменения внесены в раздел «Оценка текущего состояния сферы охраны окружающей среды в Самарской области». Контроль за выполнением постановления возложен на министерство природных ресурсов и экологии региона.