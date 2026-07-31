В Самаре утвердили сроки ликвидации Мазутного озера

Правительство Самарской области внесло изменения в государственную программу «Охрана окружающей среды Самарской области». В нее включили природоохранный проект «Ликвидация жидких токсичных промышленных отходов “Мазутное озеро”. Соответствующее постановление подписано 27 июля, об этом сообщает правительство Самарской области.