Сергей Жигунов и дирижер Александр Долинский стали почетными гражданами Ялты

Звания присвоили заслуженному деятелю искусств, художественному руководителю — главному дирижеру Академического симфонического оркестра «Крымское киноконцертное объединение» Александру Долинскому и заслуженному артисту России, известному актеру, режиссеру и общественному деятелю, создателю Музея Константина Коровина в Гурзуфе Сергею Жигунову.
«Достойные кандидаты, которые вносят свой вклад в развитие культурного потенциала города», — подчеркнул Шимановский.
В начале 2024 года в Гурзуфе открылся Дом-музей знаменитого русского художника Константина Коровина. Он был восстановлен усилиями супругов Сергея и Виктории Жигуновых. Помещение виллы «Саламбо», построенной Константином Коровиным, было им выделено вместе с другими помещениями под базу для киносъемок.