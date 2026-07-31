Сергей Жигунов и дирижер Александр Долинский стали почетными гражданами Ялты

В начале 2024 года в Гурзуфе открылся Дом-музей знаменитого русского художника Константина Коровина. Он был восстановлен усилиями супругов Сергея и Виктории Жигуновых. Помещение виллы «Саламбо», построенной Константином Коровиным, было им выделено вместе с другими помещениями под базу для киносъемок.