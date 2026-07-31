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Сергей Жигунов и дирижер Александр Долинский стали почетными гражданами Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Еще двум деятелям искусства присвоили звания Почетный гражданин Ялты. Соответствующее решение было принято в ходе 27-й сессии Ялтинского городского совета, рассказал председатель горсовета Константин Шимановский.

Источник: РИА "Новости"

Звания присвоили заслуженному деятелю искусств, художественному руководителю — главному дирижеру Академического симфонического оркестра «Крымское киноконцертное объединение» Александру Долинскому и заслуженному артисту России, известному актеру, режиссеру и общественному деятелю, создателю Музея Константина Коровина в Гурзуфе Сергею Жигунову.

«Достойные кандидаты, которые вносят свой вклад в развитие культурного потенциала города», — подчеркнул Шимановский.

В начале 2024 года в Гурзуфе открылся Дом-музей знаменитого русского художника Константина Коровина. Он был восстановлен усилиями супругов Сергея и Виктории Жигуновых. Помещение виллы «Саламбо», построенной Константином Коровиным, было им выделено вместе с другими помещениями под базу для киносъемок.

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