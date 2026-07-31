Более 20 школ в Предгорном округе Ставрополья оснастят новым оборудованием

«Продолжаем системно обновлять школы — от книг и оборудования до мебели и капитальных стен. Так, в прошлом году в рамках регионального проекта 14 образовательных организаций получили поддержку на оснащение кабинетов ОБЖ и технологии. Модернизация проходит поэтапно и касается не только оборудования, но и зданий. Сегодня в рамках нацпроекта ведется капремонт начальной школы № 37 в селе Юца и школы № 20 в станице Суворовской», — сказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.