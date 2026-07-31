Более 20 школ в Предгорном округе Ставрополья оснастят новым оборудованием

Кабинеты химии, биологии, информатики, музыки и изобразительного искусства в более чем 20 школах в Предгорном округе Ставропольского края оснастят новым оборудованием и техникой, сообщили в правительстве региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Также полностью решен вопрос с учебной литературой. На сегодняшний день за счет средств краевого бюджета закуплено более 1,7 тыс. учебников по истории России и обществознанию. В прошлом году школы получили 16 тыс. экземпляров такой литературы.
«Продолжаем системно обновлять школы — от книг и оборудования до мебели и капитальных стен. Так, в прошлом году в рамках регионального проекта 14 образовательных организаций получили поддержку на оснащение кабинетов ОБЖ и технологии. Модернизация проходит поэтапно и касается не только оборудования, но и зданий. Сегодня в рамках нацпроекта ведется капремонт начальной школы № 37 в селе Юца и школы № 20 в станице Суворовской», — сказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.