Минусинка может получить судимость за фиктивную прописку гражданина Индии

В Минусинске полицейские возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковыми установили, что 69-летняя местная жительница поставила на миграционный учет гражданина Индии, желая таким образом помочь своей знакомой. Фактически мужчина по месту регистрации не проживал.
«Сотрудниками отдела по вопросам миграции “несуществующий квартирант” был незамедлительно снят с миграционного учета», — рассказали в полиции.
Сейчас минусинка находится под следствием, за фиктивную регистрацию иностранца ей грозит до 3 лет лишения свободы.
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