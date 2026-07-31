Как «Домосервис» превращает высотки в уютные сообщества

В мире, где городской ритм зачастую оставляет мало времени для простого человеческого общения, Управляющая компания «Домосервис», входящая в Группу компаний «Первый Трест», нашла свежий и искренний подход к партнерству с жителями. Инициатива по открытию Центров добрососедства в новых жилых комплексах становится ярким примером того, как современный девелопмент и управление могут быть не просто про стены и коммунальные услуги, но и про дружбу, поддержку и общие радости.
Под управлением компании на данный момент находится 14 домов общей площадью около 600 тысяч квадратных метров. При таком большом объеме работы, «Домосервис» уделяет большое внимание социальному аспекту своей деятельности.
Фото: Пресс-служба ГК «Первый трест».
Как отмечает руководитель компании Виталий Дигинау, идея такого взаимодействия с жителями родилась из желания объединять людей.
— Мы запустили в новых комплексах Центры Добрососедства. Они уже успешно развиваются в «Новаторе», «Grand&Grand», в скором времени центр откроется и в «Урбанике». Такие площадки очень помогают объединять людей, вовлекают их в общие дела, — делится Виталий Александрович. — Здесь создается особая теплая атмосфера, которая особенно ценится в большом городе.
Первый проект стартовал в «Grand&Grand» и уже успел завоевать любовь жителей. Вначале приспосабливали имеющиеся помещения. Теперь в новых проектах, таких как «Урбаника», помещения для Центров Добрососедства закладываются еще на этапе строительства. Это просторные многофункциональные зоны с коворкингами и местами для встреч. Это доказывает серьезный подход компании к созданию зоны комфортного общения и объединения жителей по интересам.
Фото: Пресс-служба ГК «Первый трест».
Главное в Центрах добрососедства — это насыщенная программа, которая делает жизнь в каждом жилом комплексе особенной. За год было проведено более пятидесяти различных мероприятий. Для детей и взрослых регулярно проводятся мастер-классы, спортивные турниры и праздники. Так, жители «Grand&Grand» уже оценили турниры по аэрохоккею. А в прошлом году компания организовала масштабный футбольный турнир между сборными командами жилых комплексов «Новатор», «Биосфера» и «Биосфера Высота».
— Мы организовываем различные мероприятия, кружки, привлекаем творческие студии, мастеров, предоставляем им помещения, а они проводят занятия, мастер-классы, рекламируя свои услуги для людей, — рассказала София Тарико, автор и инициатор программы добрососедства в управляющей компании. — Но в большой степени мы рады дать возможность проявить свои таланты и навыки самим жителям. И, как оказалось, у нас очень творческие и талантливые жильцы, готовые щедро делиться своими знаниями.
Удивительно, но Центры добрососедства — это проект, в котором УК «Домосервис» выступает в роли модератора и партнера, предоставляя помещения, составляя расписание и помогая с организацией.
Фото: Пресс-служба ГК «Первый трест».
— Мы предлагаем жителям помощь, готовы курировать, организовывать, предоставлять помещение. Как оказалось, в управляемых нами домах живут и йоги, и художники, и фотографы, и мастера всех направлений, спортсмены — продолжает Виталий Дигинау. — Многие готовы делиться своими знаниями.
Не забыты и такие форматы, как кинопоказы под открытым небом, тематические праздники, квизы, организация Нового года, Дня защиты детей и 1 сентября. Детям очень нравится участвовать в ярмарках, где они могут реализовать свои поделки или кулинарные шедевры.
Особый интерес у жителей вызвали тематические лекции: кинологи рассказывали о воспитании собак, психологи делились советами, а специалисты по ландшафтному дизайну и здоровому образу жизни вдохновляли на позитивные изменения.
— Жители были в восторге от совместного просмотра фильма, — делятся впечатлениями организаторы. — Получается такой нетворкинг, где они лучше узнают друг друга и встречают близких по духу и интересам людей.
Такой подход рождает не просто разовые активности, а настоящую дружбу между соседями. Центры Добрососедства «Домосервиса» — это больше чем просто досуговое пространство. Это философия нового типа взаимодействия, где управляющая компания становится надежным другом и помощником в создании уютной, живой и дружной среды. Ведь когда есть где встретиться и что обсудить, даже в большом городе люди становятся ближе.
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