Как «Домосервис» превращает высотки в уютные сообщества

В мире, где городской ритм зачастую оставляет мало времени для простого человеческого общения, Управляющая компания «Домосервис», входящая в Группу компаний «Первый Трест», нашла свежий и искренний подход к партнерству с жителями. Инициатива по открытию Центров добрососедства в новых жилых комплексах становится ярким примером того, как современный девелопмент и управление могут быть не просто про стены и коммунальные услуги, но и про дружбу, поддержку и общие радости.