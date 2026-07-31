В Тверской области агроуходы провели на площади 12,9 тысячи гектаров

Агротехнические уходы за молодыми деревьями провели в лесах Тверской области с начала года на площади 12,9 тыс. га, сообщили в аппарате правительства региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Во время агроухода специалисты рыхлят почву, пропалывают сорняки, подкармливают молодые деревья, защищают их от вредителей. До конца года им предстоит обработать в общей сложности 32 тыс. га земель. Больше всего работ провели в Торопецком, Фировском, Западнодвинском и Торжокском лесничествах.
«Тверская область ежегодно подтверждает статус одного из ведущих регионов России в сфере лесного хозяйства. Верхневолжье неоднократно включалось Рослесхозом в десятку лидеров по эффективности ведения лесного хозяйства среди всех регионов страны», — подчеркнули в региональном правительстве.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.