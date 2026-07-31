Прокуратура выявила 769 нарушений в сфере госзакупок за полгода

Всего за шесть месяцев текущего года прокуроры выявили 769 нарушений закона о контрактной системе. Реагируя на выявленные факты, надзорный орган внес 329 представлений об устранении нарушений. В отношении виновных лиц приняты меры дисциплинарного и административного характера — к ответственности привлечен 271 человек. Кроме того, в качестве превентивной меры было объявлено 15 предостережений о недопустимости нарушения закона. Наибольший резонанс вызывают судебные разбирательства: в Арбитражный суд направлено 14 заявлений на общую сумму, превышающую 308 миллионов рублей.