Реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров продолжается в центре Хабаровска

На Уссурийском бульваре под реконструкцию попал участок между улицами Пушкина и Шеронова. Там подрядчик уже подготовил основание и занялся формированием пешеходных аллей. На этом участке осенью появятся зоны тихого отдыха, детские игровые городки, двухполосная велодорожка и скейт-парк, а также видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный город». А на Амурском бульваре ремонт проводится на участке от привокзальной площади до улицы Дикопольцева. Там рабочие занимаются монтажом сцены с навесом возле кинотеатра «Дружба», чтобы на ней можно было проводить различные мероприятия. Также на этом участке сейчас ведется обустройство веревочного парка и обустройство спортивных площадок. Кроме того, в этом месте подрядчики обновят трамвайные пути и переезды через рельсы, установят новые павильоны на остановке «Вокзал» и высадят деревья. Работы на обоих бульварах должны завершиться в октябре этого года.