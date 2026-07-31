Избили, украли технику и драгоценности на 172 тысячи: хабаровчанину грозит до 12 лет тюрьмы за разбой

20-летний хабаровчанин со своим знакомым ворвался в квартиру, избил владельца, пригрозил оружием и унес технику и украшения на сумму 172 тыс рублей. Обвинение утверждено, дело направлено в суд. 20-летнему обвиняемому может грозить до 12 лет лишения свободы. В отношении второго участника дело выделено в отдельное производство.