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Избили, украли технику и драгоценности на 172 тысячи: хабаровчанину грозит до 12 лет тюрьмы за разбой

20-летний хабаровчанин со своим знакомым ворвался в квартиру, избил владельца, пригрозил оружием и унес технику и украшения на сумму 172 тыс рублей. Обвинение утверждено, дело направлено в суд. 20-летнему обвиняемому может грозить до 12 лет лишения свободы. В отношении второго участника дело выделено в отдельное производство.

20-летний хабаровчанин со своим знакомым ворвался в квартиру, избил владельца, пригрозил оружием и унес технику и украшения на сумму 172 тыс рублей. Обвинение утверждено, дело направлено в суд. 20-летнему обвиняемому может грозить до 12 лет лишения свободы. В отношении второго участника дело выделено в отдельное производство.