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На Среднем Урале внедрили новую методику выявления генетических заболеваний

Свердловчане смогут выявить генетические болезни путем полноэкзомного секвенирования.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области новое оборудование и уникальный набор реагентов, поступившие в медцентр «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге, позволили внедрить новую методику выявления генетических заболеваний путем полноэкзомного секвенирования.

— Метод позволяет детально изучить те участки генов, в которых скрывается до 85% всех мутаций, приводящих к развитию наследственных заболеваний, — рассказали в региональном департаменте информационной политики.

Как пояснила и.о. главврача медцентра Александра Павлова, благодаря новой методике родители могут оценить риски развития генетических болезней у плода еще до зачатия ребенка.

Ранее такую услугу можно было получить только в крупных центрах за деньги. Теперь же свердловчане могут получить направление на секвенирование при подозрении на моногенную патологию.