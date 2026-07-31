На Среднем Урале внедрили новую методику выявления генетических заболеваний

В Свердловской области новое оборудование и уникальный набор реагентов, поступившие в медцентр «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге, позволили внедрить новую методику выявления генетических заболеваний путем полноэкзомного секвенирования.
— Метод позволяет детально изучить те участки генов, в которых скрывается до 85% всех мутаций, приводящих к развитию наследственных заболеваний, — рассказали в региональном департаменте информационной политики.
Как пояснила и.о. главврача медцентра Александра Павлова, благодаря новой методике родители могут оценить риски развития генетических болезней у плода еще до зачатия ребенка.
Ранее такую услугу можно было получить только в крупных центрах за деньги. Теперь же свердловчане могут получить направление на секвенирование при подозрении на моногенную патологию.