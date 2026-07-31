Сельхозпроизводители Хабаровского края накормят горожан на ярмарке выходного дня

В первые выходные последнего летнего месяца 1 и 2 августа в краевой столице развернется традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», организаторы обещают насыщенную торговлю с 8 до 15 часов.
Гостей порадуют свежайшим молодым картофелем, зеленью, только что собранными овощами и ароматной ягодой — это основа сезонного меню. Традиционно высоким спросом пользуются прилавки с выпечкой, молочной продукцией и рыбой, а пасечники из разных уголков региона привезут свои элитные сорта меда.
Важная деталь: все места для продавцов выделяются безвозмездно — расходы берет на себя краевой бюджет, что, по словам представителей Краевого сельскохозяйственного фонда, помогает удерживать приемлемые цены и поддерживать местных аграриев.
Кроме того, на протяжении всей работы ярмарки на территории дежурит мобильная ветлаборатория — ее сотрудники прямо на месте проверяют любую продукцию, причем абсолютно бесплатно для продавцов и покупателей.
Итоги предыдущих дней впечатляют: всего за 26 торговых сессий жители и гости Хабаровска купили 42 тонны различных товаров на 13,4 миллиона рублей.