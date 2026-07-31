Сельхозпроизводители Хабаровского края накормят горожан на ярмарке выходного дня

Гостей порадуют свежайшим молодым картофелем, зеленью, только что собранными овощами и ароматной ягодой — это основа сезонного меню. Традиционно высоким спросом пользуются прилавки с выпечкой, молочной продукцией и рыбой, а пасечники из разных уголков региона привезут свои элитные сорта меда.