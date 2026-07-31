В Центральном районе Красноярска ликвидировали 27 брошенных автомобилей

«Восемь из десяти машин владельцы убирают сами, как только получают уведомление. Для нас это лучший результат: и проблема решена, и бюджетные средства сэкономлены. Тем, кто заметил предположительно брошенный автомобиль, напомню: сообщить о нём можно лично, в письменном виде, через виртуальную приёмную на сайте администрации города или сервис “Решаем вместе” — мы оперативно выйдем на место и разберёмся», — сообщил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.