В Центральном районе Красноярска ликвидировали 27 брошенных автомобилей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В администрацию Центрального района в январе 2026 года от жителей поступило 35 обращений по поводу брошенных машин.
Администрация оперативно связалась с владельцами: в результате 22 хозяина вывезли свои автомобили. Ещё 5 транспортных средств были принудительно перемещены на специализированную стоянку за счёт средств бюджета.
В отношении 5 транспортных средств комиссия не нашла признаков брошенного имущества. По остальным машинам работа продолжается.
«Восемь из десяти машин владельцы убирают сами, как только получают уведомление. Для нас это лучший результат: и проблема решена, и бюджетные средства сэкономлены. Тем, кто заметил предположительно брошенный автомобиль, напомню: сообщить о нём можно лично, в письменном виде, через виртуальную приёмную на сайте администрации города или сервис “Решаем вместе” — мы оперативно выйдем на место и разберёмся», — сообщил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.
В администрации города напоминают критерии признания авто бесхозным: транспорт считается брошенным, если его не используют более 30 дней. После этого срока специальная комиссия проводит осмотр. При вынесении положительного решения информация направляется в полицию для розыска владельца. Собственнику даётся ровно 30 дней на то, чтобы убрать машину. Если этого не происходит, автомобиль принудительно эвакуируют на специализированную стоянку.