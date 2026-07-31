Мэрия регламентировала размещение кондиционеров на набережной Федоровского

Администрация Нижнего Новгорода внесла изменения в архитектурно-художественную концепцию набережной Федоровского. Теперь она включает требования к размещению наружных блоков кондиционеров на фасадах зданий, которые выходят на набережную.
Судя по документу, для наружных блоков необходимо устанавливать корзины из нержавеющих материалов. Цвет корзины подбирается индивидуально для каждого фасада.
Размещать корзины с наружными блоками кондиционеров требуется, как правило, под окном. У дома № 3 не предусмотрено размещение под окнами лоджий. Пока требованиям не соответствует ни один элемент — они либо размещены не там, либо без корзины.
Также концепцию дополнили вариантами оформления ограждений на время фасадных работ. Они включают фотографии городских видов или ремонтируемых зданий.