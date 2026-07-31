В Красноярске обновляют спорткомплекс «Здоровый мир»

Параллельно в Красноярске продолжается строительство и обновление других спортивных объектов. До конца года планируют завершить возведение павильонов для дзюдо и вольной борьбы. Кроме того, модернизируют 11 дворовых спортивных площадок и строят три новые — на улицах 60 лет Октября, Суворова и в поселке Березовка.