В Красноярске обновляют спорткомплекс «Здоровый мир»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Многофункциональный спортивный комплекс «Здоровый мир» расположен на правом берегу. После завершения всех работ объект получит современный внешний вид и станет удобнее для спортсменов и жителей города.
Как сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин, обновление комплекса проходит поэтапно. В прошлом году здесь построили модульный павильон площадью 1,6 тысячи квадратных метров. В новом тренажерном зале смогут заниматься не только спортсмены, но и все желающие.
Сейчас на территории комплекса благоустраивают прилегающую территорию и возводят новое ограждение. Следующим этапом станет капитальный ремонт основного здания и стадиона. Для реализации этих работ город планирует привлечь дополнительное финансирование.
Сегодня «Здоровый мир» остается одной из основных площадок для сдачи нормативов ГТО. Здесь также развиваются триатлон, велоспорт, синхронное плавание, гребной слалом, пауэрлифтинг и другие виды спорта.
Параллельно в Красноярске продолжается строительство и обновление других спортивных объектов. До конца года планируют завершить возведение павильонов для дзюдо и вольной борьбы. Кроме того, модернизируют 11 дворовых спортивных площадок и строят три новые — на улицах 60 лет Октября, Суворова и в поселке Березовка.
По инициативе жителей также создают новые пространства для занятий спортом. На улице Красномосковской появится площадка для настольного тенниса, а на улице 60 лет Октября — площадка для игры в городки.
«Спорт должен быть доступен для всех жителей большого Красноярска», — отметил мэр.