В частном детском центре в Калининграде заболели трое детей

Воспитанники центра на ул. Понартской обратились за медпомощью. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований, работа центра приостановлена. Прокуратура Калининградской области организовала проверку по факту заболевания трёх воспитанников одного из частных центров по уходу и присмотру за детьми на улице Понартской в Калининграде. Дети обратились за медицинской помощью, в связи с чем специалистами Роспотребнадзора были…