В частном детском центре в Калининграде заболели трое детей

Воспитанники центра на ул. Понартской обратились за медпомощью. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований, работа центра приостановлена.
Прокуратура Калининградской области организовала проверку по факту заболевания трёх воспитанников одного из частных центров по уходу и присмотру за детьми на улице Понартской в Калининграде. Дети обратились за медицинской помощью, в связи с чем специалистами Роспотребнадзора были проведены проверочные мероприятия.
В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при организации питания в центре. В настоящее время работа детского центра приостановлена. Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего и по результатам проверки примет меры прокурорского реагирования.