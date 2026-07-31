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Эксперт: возрождение «культуры грудного вскармливания» приведет к экономии бюджета страны

Грудное молоко способствует формированию иммунитета, обмена веществ и когнитивному развитию ребенка.

Возрождение «культуры грудного вскармливания» как биологической нормы позволит существенно сократить государственные расходы на здравоохранение. Такое мнение высказал президент Российской ассоциации грудного вскармливания Борис Скуратов, сообщают «Ведомости».

По данным Минздрава РФ, в 2025 году около трети младенцев переставали получать материнское молоко после трех месяцев жизни, а грудное вскармливание дольше полугода сохраняли только 41% женщин. При этом около 90% матерей начинают кормить детей грудью еще в родильных домах.

Замдиректора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Юлия Шугина заявила, что поддержка грудного вскармливания является инвестицией в систему здравоохранения. По ее словам, дети, получающие материнское молоко, реже сталкиваются с рядом заболеваний, а недоношенные новорожденные быстрее восстанавливаются.

Скуратов отметил, что детские заболевания ежегодно требуют значительных расходов, поэтому распространение практики грудного вскармливания может привести к заметной экономии бюджетных средств. Кроме того, по мнению представителей Минздрава, это способно положительно сказаться на экономике страны за счет улучшения здоровья и когнитивного развития будущих поколений.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что использование заменителей грудного молока может обходиться семьям в 100−150 тыс. рублей в год. При этом региональные выплаты на питание детей до года, по ее словам, составляют в среднем от 12 до 36 тыс. рублей ежегодно.

В Российской ассоциации грудного вскармливания считают, что увеличить продолжительность кормления грудью можно с помощью социальной рекламы, государственной поддержки матерей, а также дополнительных просветительских мер. Эксперты также выступают за создание более комфортных условий для кормящих женщин на рабочих местах.

Как отмечают специалисты, грудное молоко способствует формированию иммунитета, обмена веществ и когнитивному развитию ребенка. Пользу грудное вскармливание приносит и матерям, снижая риск развития ряда заболеваний, включая некоторые виды онкологических заболеваний, сахарный диабет второго типа и остеопороз.

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