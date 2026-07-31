Эксперт: возрождение «культуры грудного вскармливания» приведет к экономии бюджета страны

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что использование заменителей грудного молока может обходиться семьям в 100−150 тыс. рублей в год. При этом региональные выплаты на питание детей до года, по ее словам, составляют в среднем от 12 до 36 тыс. рублей ежегодно.