В Волжском школьник на самокате попал под колеса иномарки на переходе

Авария случилась около 10:40 напротив дома № 49 по улице 19 Партсъезда. 48-летняя женщина за рулем «Хендэ Гетц» не заметила юного самокатчика и сбила его прямо на «зебре». В результате происшествия мальчика доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.