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В Волжском школьник на самокате попал под колеса иномарки на переходе

В Волгоградской области 12-летний мальчик пересекал дорогу по зебре и угодил в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В городе Волжском Волгоградской области днем 30 июля произошло ДТП с участием ребенка. 12-летний школьник на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса автомобиля, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около 10:40 напротив дома № 49 по улице 19 Партсъезда. 48-летняя женщина за рулем «Хендэ Гетц» не заметила юного самокатчика и сбила его прямо на «зебре». В результате происшествия мальчика доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.