В Пермском крае сняли режим «Беспилотной опасности» днём 31 июля

Режим «Беспилотной опасности», введённый утром 31 июля, снят, сообщили в региональном минтербезе.
Оособый режим объявили в 08:16, о сняли в 13:00. При этом аэропорт Большое Савино не закрывали и он продолжал работу.
За время действия «Беспилотной опасности» сообщений об инцидентах с участием БПЛА не поступало.
Напомним, за два дня в Прикамье сбили 53 беспилотника. Было атаковано предприятие, а также обломки упали на территорию границу придомового участка в Очерском округе. Подробности — в материале.
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