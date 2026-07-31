«Пока всё как положено»: погода на калининградском побережье 31 июля

Балтийск: жёлтый флаг, купаться разрешено с осторожностью. Температура воды +20 °C, на море тишина и штиль. Не исключено, что к вечеру пойдёт дождик. «Пока всё как положено», — говорит спасатель. Зеленоградск: флага нет, купание разрешено. Температура воды сейчас +20 °C, воздух успел прогреться до +26 °C. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Воздух уже утром прогрелся до +25 °C. Температура воды тоже комфортная, 20 градусов. «Погода хорошая. Ни ветра, ни волнения», — комментирует собеседник «Клопс». Светлогорск: жёлтый флаг, разрешено купание с осторожностью. Температура воды +21−22 °C, воздух уже горячий: +25 °C. Южный ветер. Янтарный: жёлтый флаг, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +18 °C, практически штиль.