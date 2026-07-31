Ученый Башинский назвал бобров «экосистемными инженерами»

По его словам, написаны уже сотни научных статей, которые уверенно доказывают, что бобры служат необходимым компонентом водных и прибрежных экосистем, и без них станет хуже многим живым организмам и даже людям. «Надо учитывать, что мы живем в эпоху глобальных климатических изменений и всевозможных трансформаций природы, вызванных деятельностью человека. Водные и околоводные ландшафты одни из самых уязвимых, по всему миру наблюдается их деградация — что напрямую влияет на сельское хозяйство, качество воды и воздуха и даже здоровье людей. Бобры помогают сопротивляться этим негативным процессам», — отметил ученый.