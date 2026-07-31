Ученый Башинский назвал бобров «экосистемными инженерами»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вопреки распространенному мнению, бобры являются не вредителями, а ключевыми «экосистемными инженерами». Их плотины фильтруют воду, поднимают уровень грунтовых вод и смягчают последствия засух и пожаров, рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, руководитель рабочей группы по бобрам Териологического общества имени академика В. Е. Соколова при Российской академии наук Иван Башинский.
«Существует распространенное мнение, что бобры — это вредители, которые наносят ущерб природе и “уничтожают” реки, из-за чего часто звучат призывы с ними бороться. Вопреки распространенному мнению, эти животные не вредители, а ключевые “экосистемные инженеры”: их плотины фильтруют воду, поднимают уровень грунтовых вод и смягчают последствия засух и пожаров. Однако соседство с людьми неизбежно порождает конфликты — от подтоплений до поврежденных деревьев», — сказал Башинский.
По его словам, написаны уже сотни научных статей, которые уверенно доказывают, что бобры служат необходимым компонентом водных и прибрежных экосистем, и без них станет хуже многим живым организмам и даже людям. «Надо учитывать, что мы живем в эпоху глобальных климатических изменений и всевозможных трансформаций природы, вызванных деятельностью человека. Водные и околоводные ландшафты одни из самых уязвимых, по всему миру наблюдается их деградация — что напрямую влияет на сельское хозяйство, качество воды и воздуха и даже здоровье людей. Бобры помогают сопротивляться этим негативным процессам», — отметил ученый.
В частности, бобры строят плотины, которые накапливают воду и роют множество каналов, продлевая жизнь многим водоемам. Благодаря бобровым прудам увлажняется почва в долинах малых рек, поднимается уровень грунтовых вод, что позволяет бороться с засухами, а также смягчать последствия природных пожаров. Пруды и плотины служат естественными фильтрами, и помогают выводить из глобального круговорота парниковые газы и всевозможные загрязнители, которые оседают на дне прудов и захораниваются под слоем ила. Строительная и роющая деятельность бобров вносит разнообразие в ландшафт, чем повышает его устойчивость, считает Башинский.
«Бобры сейчас считаются одними из главных помощников людей в сохранении и восстановлении природы. Их расселение становится во многих странах частью природоохранных стратегий, и в разных городах создают условия для их возвращения в городскую среду. Когда нет возможности вселить бобров в реки, практикуется имитация бобровой деятельности — люди создают небольшие плотинки наподобие бобровых, и таким образом улучшают состояние речных долин, которые становятся более обводненными и зелеными», — заключил Башинский.