Роспотребнадзор замерил радиацию и дым в Волгограде после атаки БПЛА

Жители Красноармейского и Дзержинского районов Волгограда оказались в зоне риска из-за возгораний на промышленном предприятии и складах после атаки вражеских дронов. Чтобы защитить здоровье волгоградцев от токсичного дыма, специалисты Роспотребнадзора экстренно выехали на замеры качества атмосферного воздуха и уровня радиации прямо в жилую застройку.
Как сообщили в региональном ведомстве, 31 июля 2026 года специалисты аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» провели лабораторно-инструментальное обследование. Эксперты отобрали пробы воздуха для выявления веществ, характерных для процессов горения, и выполнили замеры радиологических показателей в ближайших жилых домах.
Санврачи рекомендуют: для снижения воздействия продуктов горения на организм окна жилых помещений необходимо держать закрытыми. Если проветривание неизбежно, проемы нужно завешивать мокрой марлей или любым тонким полотном.
При сильной задымленности необходимо использовать респираторы или медицинские маски, которые для надежности периодически смачивают водой.
Ранее сообщалось, что после атаки вражеских дронов дома в Волгограде заволокло дымом.