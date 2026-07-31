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В Калининграде приостановили работу частного детского центра после болезни воспитанников

В учреждении на улице Понартской выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при организации питания выявили в одном из частных центров по уходу и присмотру за детьми на улице Понартской в Калининграде. Трое воспитанников учреждения обратились за медицинской помощью. Работа Центра приостановлена, сообщает 31 июля областная прокуратура.

Отмечается, что нарушения обязательных требований в центре «Умный кот» выявили во время проверки специалисты Роспотребнадзора.

Проверку проводит и прокуратура, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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