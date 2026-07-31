В Калининграде приостановили работу частного детского центра после болезни воспитанников

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при организации питания выявили в одном из частных центров по уходу и присмотру за детьми на улице Понартской в Калининграде. Трое воспитанников учреждения обратились за медицинской помощью. Работа Центра приостановлена, сообщает 31 июля областная прокуратура.