Эксперт раскрыл секрет сдачи ЕГЭ на сто баллов

«Можно написать диагностическую работу или выполнить задания из открытого банка Федерального института педагогических измерений: система позволяет сразу увидеть, какие ответы правильные, а какие — нет, и понять, какие темы уже хорошо освоены, а над какими еще предстоит поработать. Такой подход позволит сосредоточиться на пробелах в знаниях и не тратить время на материал, который уже хорошо освоен», — поделился Конобеев.