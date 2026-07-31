Эксперт раскрыл секрет сдачи ЕГЭ на сто баллов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Высокий балл на ЕГЭ можно получить только благодаря системной подготовке: необходимо определить свой уровень знаний, а затем сосредоточиться на слабых местах и регулярно повторять материал, сообщил РИА Новости академический директор онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» Алексей Конобеев.
«Можно написать диагностическую работу или выполнить задания из открытого банка Федерального института педагогических измерений: система позволяет сразу увидеть, какие ответы правильные, а какие — нет, и понять, какие темы уже хорошо освоены, а над какими еще предстоит поработать. Такой подход позволит сосредоточиться на пробелах в знаниях и не тратить время на материал, который уже хорошо освоен», — поделился Конобеев.
Распространенная ошибка — уделять всем предметам одинаковое количество времени. Приоритетная работа над более слабыми предметами позволяет быстрее повысить общий результат. Регулярное повторение не менее важно, чем изучение новых тем: если после прохождения материала больше к нему не возвращаться, значительная часть информации постепенно забывается, добавляет эксперт.
Конобеев также советует регулярно разбирать реальные задания прошлых лет и анализировать типичные ошибки. Например, в этом могут помочь аналитические отчеты ФИПИ, которые ежегодно публикуются после экзаменационной кампании. «В них эксперты подробно разбирают самые распространенные ошибки выпускников по каждому предмету и объясняют, за что чаще всего снимают баллы», — рекомендует он.
Многие выпускники стараются компенсировать нехватку времени многочасовыми занятиями перед самим экзаменом, однако такой подход редко приносит желаемый результат. Намного эффективнее заниматься регулярно, соблюдать режим сна и оставлять время на отдых, например, прогулки с друзьями или спорт, советует эксперт.
«Именно системная подготовка на протяжении нескольких месяцев, а не кратковременные перегрузки, чаще всего помогает набрать самые высокие баллы на ЕГЭ», — заключил он.