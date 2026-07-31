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Власти Ачинска ответили на слухи о закрытии детского сада № 8

Горожане обратились к журналистам за информацией.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ачинска опровергли слухи о закрытии филиала детского сада № 8 в микрорайоне Авиатор. За достоверной информацией горожане обратились к журналистам издания «ОСА».

«Садик в этом здании очень много лет. Здание крепкое, в группах чистенько всегда, воспитатели доброжелательны. Помешал или здание кому понадобилось?» — спросили подписчики.

Наши коллеги обратились к руководителю управления образования Марии Киселевой. По ее словам, администрация округа не проводит каких-либо работ по закрытию детсадов или школ (за исключением Березовской школы, которая небезопасна).

Филиал детского сада № 8 по плану стоит на капитальный ремонт в 2027 году. Сейчас ачинские власти ждут подтверждение от Министерства образования Красноярского края о выделении денег.