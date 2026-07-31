В Железнодорожном районе Воронежа четыре улицы останутся без воды на шесть часов

В пресс-службе водоканала предупредили, что после возобновления подачи воды возможны изменение ее оттенка и незначительные примеси из-за промывки трубопровода. При этом подчеркивается, что питьевая вода сохранит свою безопасность: ее химический и биологический состав останется в норме и не представляет угрозы для здоровья.