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В Железнодорожном районе Воронежа четыре улицы останутся без воды на шесть часов

Отключение ресурса связано с плановой заменой запорной арматуры на улице Артема.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 3 августа, жители Железнодорожного района Воронежа временно останутся без холодной воды. Как сообщили 31 июля в пресс-службе горводоканала, это связано с проведением плановых технических мероприятий по адресу: улица Артема, дом 9. Специалисты произведут замену запорной арматуры диаметром 200 миллиметров.

Водоснабжение будет прекращено с 10.00 до 16.00. Отключение затронет жителей следующих улиц:

· Куйбышева (дома с 1 по 28);

· Артема;

· переулок Артема;

· Диспетчерский переулок.

В пресс-службе водоканала предупредили, что после возобновления подачи воды возможны изменение ее оттенка и незначительные примеси из-за промывки трубопровода. При этом подчеркивается, что питьевая вода сохранит свою безопасность: ее химический и биологический состав останется в норме и не представляет угрозы для здоровья.

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