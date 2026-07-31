Более шести тысяч нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

По данным Роспотребнадзора, с начала сезона от укусов клещей пострадали более шести тысяч жителей Нижегородской области, в том числе 1 632 ребёнка.
Больше всего случаев зарегистрировано в Павловском округе (396), Дзержинске (336), на Бору (312) и в Ветлужском округе (274). Чаще всего нападения происходили на придомовых и садовых территориях — на каждую категорию пришлось по 35% случаев. Ещё 19% — в лесах, 10% — в парках и скверах.
В регионе выявлено 6 случаев клещевого вирусного энцефалита (в том числе у 12‑летнего ребёнка) и 49 случаев иксодового клещевого боррелиоза. При этом все заболевшие энцефалитом не обращались за экстренной профилактикой после укуса.
Вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 16 035 нижегородцев, включая 2 962 детей.
Ранее пять человек заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области.