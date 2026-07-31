Более шести тысяч нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

Больше всего случаев зарегистрировано в Павловском округе (396), Дзержинске (336), на Бору (312) и в Ветлужском округе (274). Чаще всего нападения происходили на придомовых и садовых территориях — на каждую категорию пришлось по 35% случаев. Ещё 19% — в лесах, 10% — в парках и скверах.