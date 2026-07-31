Что изменится в жизни нижегородцев с 1 августа

В августе заработают новшества законодательства, которые касаются многих жителей страны, в частности тех, кто платит налоги, работающих пенсионеров, владельцев гаражей. Разбираемся, что к чему.
Пенсии пересчитают.
1 августа Социальный фонд России (СФР) проведёт перерасчёт страховых пенсий работавших в 2025 году пенсионеров.
В фонде пояснили, что корректировка выплат коснётся всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Заявление для перерасчёта писать не нужно.
Также увеличат пенсии по потере кормильца, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтённые ранее при её назначении.
Августовский перерасчёт пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше вырастет пенсия.
Максимальная прибавка — три пенсионных коэффициента. Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счёта, запросив её через личный кабинет на госуслугах.
Напомним, что индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году и возобновили с 2025‑го.
Также с 1 августа скорректируют размер накопительной пенсии, что коснётся более 133 тысяч человек, и срочной пенсионной выплаты.
В СФР пояснили, что накопительные пенсии будут увеличены на 17,3%, срочные пенсионные выплаты — на 19,32%. Это больше, чем в прошлом году.
«Увеличение стало возможным благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений», — прокомментировали в фонде.
Получить документ станет проще.
С 1 августа налоговые уведомления физлицам будут передаваться автоматически через личный кабинет на госуслугах.
«То есть для этого не придётся, как раньше, подписывать и предварительно направлять в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов через личный кабинет на едином портале госуслуг», — пояснили в Федеральной налоговой службе.
Исключения составят те, кто написал отказ от получения документов через госуслуги. Тогда налоговые уведомления будут приходить по почте или через личный кабинет налогоплательщика.
Продлили гаражную амнистию.
В августе этого года должна была завершиться гаражная амнистия, но её продлили ещё на пять лет — до 1 сентября 2031 года. То есть теперь есть ещё пять лет, чтобы в упрощённом порядке оформить свои индивидуальные гаражи и земельные участки под ними.
Условия прежние: амнистия распространяется только на капитальные строения, возведённые до введения Градостроительного кодекса РФ, то есть до 29 декабря 2004 года, притом что объект не признан самовольной постройкой.
Уточнить сведения о кадастровом учёте земельного участка под гаражом можно через цифровую платформу Национальной системы пространственных данных.
Поставят «Честный знак».
С 1 августа вводится обязательная маркировка готовых и консервированных мясных продуктов, мясных кулинарных изделий, паштетов, мясной продукции для детского питания. Они попадают в систему «Честный знак». Это государственная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров. В квадратном коде — информация о сроке годности, составе, производителе. Покупатели могут проверить продукцию через бесплатное приложение «Честный знак». Это защита от просроченной и некачественной продукции.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Госдуме объяснили, какие выплаты и пенсии проиндексируют с января 2027 года.