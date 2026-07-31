Что изменится в жизни нижегородцев с 1 августа

В августе этого года должна была завершиться гаражная амнистия, но её продлили ещё на пять лет — до 1 сентября 2031 года. То есть теперь есть ещё пять лет, чтобы в упрощённом порядке оформить свои индивидуальные гаражи и земельные участки под ними.