Корпус с 17 боксированными палатами откроется в НОДКБ после капремонта

Завершен капитальный ремонт корпуса Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ). В двухэтажном здании появилось 17 боксированных палат, где помогают новорожденным с разными патологиями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В палатах будут лечить детей с трудно дифференцируемыми заболеваниями, лихорадками неясного генеза, а также болезнями органов пищеварения и дыхания, в том числе с муковисцидозом.
На первом этаже корпуса разместили боксы с отдельными входами с улицы и системами вентиляции с фильтрацией, чтобы исключить контакт воздуха между помещениями и перекрестных инфекций.
Еще два бокса — мельцеровские. Они имеют промежуточные помещения для входа медицинского персонала. Кроме того, их оборудовали индивидуальными окнами для передачи пищи и ее обеззараживания.
«В отремонтированном здании также есть гардероб, процедурный кабинет, пост медицинской сестры, комнаты отдыха персонала и отдельная комната для бесед врачей с родителями», — говорится в сообщении.
Известно, что капитальный ремонт корпуса обошелся в сумму свыше 250 млн рублей. За последние три года на обновление НОДКБ направили 3,2 млрд рублей бюджетных средств.
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