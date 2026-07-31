Разработан новый способ доставки противоракового агента в опухоль

Квантовые точки представляют собой крошечные частицы размером в несколько нанометров, которые могут менять свои свойства по поглощению и излучению света в зависимости от размера. Например, в электронике квантовые точки используются как преобразователи в телевизорах, за счет чего цветопередача становится ярче. В случае с доставкой бора преимущество квантовых точек в том, что они обладают высокой флуоресценцией и люминесценцией, что позволяет делать из них видимые метки и точнее проводить уничтожение опухоли во время лучевой терапии. Кроме этого, такие частицы дольше — до месяца — сохраняются в организме.