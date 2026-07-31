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Дикий десант: медведи-наглецы лезут в магазины и дома в Хабаровском крае

Шесть конфликтных ситуаций с участием диких животных зафиксировано за последнюю неделю.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае за период с 22 по 30 июля зафиксировали шесть конфликтных ситуаций с участием диких животных. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства региона.

22 июля — бурый медведь эпизодически визуально отмечается на территории с. Вострецово Охотского муниципального округа. На попытки отпугнуть, медведь не реагирует. Проводятся мероприятия по регулированию численности.

25 июля — бурый медведь залез в нежилую часть 2-х квартирного дома в с. Анинские Минеральные Воды Ульчского муниципального округа. На попытки отпугнуть, медведь не реагирует. Проводятся мероприятия по регулированию численности.

26 июля — бурый медведь выломал входную дверь и залез в магазин в с. Анинские Минеральные Воды Ульчского муниципального округа. В результате мероприятий по регулированию численности данная особь медведя изъята.

26 июля — бурая медведица с тремя медвежатами старше одного года визуально замечена на территории г. Николаевск-на-Амуре Николаевского муниципального округа. Проводится мониторинг данных особей медведей. При повторных выходах бурых медведей будут проведены мероприятия по регулированию численности.

27 июля — бурый медведь визуально замечен на территории пос. Октябрьский Ванинского муниципального округа. На попытки отпугнуть, медведь не реагирует. Проводятся мероприятия по регулированию численности.

29 июля — два бурых медведя перевернули мусорные баки в г. Николаевск-на-Амуре Николаевского муниципального округа. Ведут себя агрессивно, на попытки отпугнуть, не реагируют. Проводятся мероприятия по регулированию численности.

Напоминаем, что в случае возникновения конфликтной ситуации с дикими животными необходимо обращаться по единому номеру экстренных оперативных служб — 112.