Нижегородцы смогут наблюдать два астрономических события 12 августа

Однако после загадывания желаний не торопитесь ложиться спать, ведь нижегородцев ждет еще одно астрономическое чудо. Помимо запаса желаний стоит держать при себе еще и бинокль. С его помощью намного лучше виден парад планет. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн одновременно появятся на небе за несколько часов до рассвета и встанут в одну линию. Это достаточно редкое явление, которое стоит увидеть каждому человеку. Отметим, что планеты будут видны и невооруженным глазом.