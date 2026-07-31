Центр здоровья в городе Людиново Калужской области получил оборудование

Среди новой техники учреждение получило анализатор монооксида углерода в выдыхаемом воздухе, который помогает выявить уровень воздействия табачного дыма на организм. Также поступили плетизмограф для углубленного исследования кровотока в конечностях и многофункциональный стол для осмотра и проведения терапевтических процедур с гидравлическим приводом — он обеспечит комфорт и удобство как для пациентов, так и для медиков. Всего в больницу направили 15 единиц оборудования.