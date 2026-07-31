Центр здоровья в городе Людиново Калужской области получил оборудование

Новое оборудование поступило в центр здоровья центральной межрайонной больницы № 2 в городе Людиново Калужской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации региона.
Среди новой техники учреждение получило анализатор монооксида углерода в выдыхаемом воздухе, который помогает выявить уровень воздействия табачного дыма на организм. Также поступили плетизмограф для углубленного исследования кровотока в конечностях и многофункциональный стол для осмотра и проведения терапевтических процедур с гидравлическим приводом — он обеспечит комфорт и удобство как для пациентов, так и для медиков. Всего в больницу направили 15 единиц оборудования.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.