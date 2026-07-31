В Ачинске 18-летний водитель насмерть сбил женщину

В Ачинске Красноярского края ночью 31 июля произошло смертельное ДТП с пешеходом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля «Лада 211440» ехал по улице Ленина и сбил 46-летнюю женщину. Она переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. В полиции уточнили, что пешеход была в темной одежде и без световозвращающих элементов. От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.
Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными в темное время суток, снижать скорость и избегать резких маневров. Пешеходам напоминают, что дорогу нужно переходить только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы.