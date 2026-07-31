В Ачинске 18-летний водитель насмерть сбил женщину

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля «Лада 211440» ехал по улице Ленина и сбил 46-летнюю женщину. Она переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. В полиции уточнили, что пешеход была в темной одежде и без световозвращающих элементов. От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.