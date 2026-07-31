В Хабаровске прогремел полуденный выстрел из гаубицы Д-30 в честь ВВО

В Хабаровске в полдень 31 июля прозвучал традиционный полуденный выстрел, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Церемонию посвятили 108-й годовщине образования Восточного военного округа. Она состоялась возле «Арены Ерофей».
В мероприятии приняли участие представители командования Восточного военного округа, правительства Хабаровского края, администрации города, ветераны и юнармейцы.
Ровно в 12:00 по местному времени право произвести полуденный выстрел было предоставлено заместителю начальника штаба ВВО генерал-майору Дмитрию Горбатенко. Выстрел прозвучал из 122-мм артиллерийской гаубицы Д-30.
После церемонии генерал-майор Дмитрий Горбатенко оставил запись в книге полуденного выстрела.
Музыкальное сопровождение обеспечил военный оркестр штаба Восточного военного округа под руководством начальника военно-оркестровой службы ВВО полковника Вадима Пахомова.