Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске прогремел полуденный выстрел из гаубицы Д-30 в честь ВВО

Церемония состоялась у «Арены Ерофей» в честь 108-летия округа.

В Хабаровске в полдень 31 июля прозвучал традиционный полуденный выстрел, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Церемонию посвятили 108-й годовщине образования Восточного военного округа. Она состоялась возле «Арены Ерофей».

В мероприятии приняли участие представители командования Восточного военного округа, правительства Хабаровского края, администрации города, ветераны и юнармейцы.

Ровно в 12:00 по местному времени право произвести полуденный выстрел было предоставлено заместителю начальника штаба ВВО генерал-майору Дмитрию Горбатенко. Выстрел прозвучал из 122-мм артиллерийской гаубицы Д-30.

После церемонии генерал-майор Дмитрий Горбатенко оставил запись в книге полуденного выстрела.

Музыкальное сопровождение обеспечил военный оркестр штаба Восточного военного округа под руководством начальника военно-оркестровой службы ВВО полковника Вадима Пахомова.