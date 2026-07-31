В России предложили сохранять прожиточный минимум при списаниях с должников

Она отметила, что омбудсмены в РФ получают обращения, связанные с тем, что у граждан-должников списывают средства в полном объеме, без сохранения прожиточного минимума. И подобные случаи показывают, что текущая социальная гарантия работает только по заявительному принципу — то есть человек должен сам узнать о своем праве, вовремя прийти к приставу, правильно составить заявление и собрать документы.