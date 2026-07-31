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Калькута ушёл с поста главы областного агентства по международным и межрегиональным связям

Он занимал должность с марта 2025 года.

Александр Калькута покинул пост руководителя областного агентства по международным и межрегиональным связям. Информацию об этом он опубликовал в телеграм-канале ведомства.

«Сегодня был мой последний день работы в Агентстве. Спасибо всем коллегам на региональном и муниципальном уровнях за совместную работу и сотрудничество в международных проектах по самым разным направлениям. Это был классный опыт», — сообщил Калькута.

По его словам, он остаётся «в международной сфере и на связи».

Отметим, что Александр Калькута занимал должность руководителя агентства с марта 2025 года. До этого он был заместителем представителя МИД России в Калининграде.

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