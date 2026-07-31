Лавров: МИД продолжит помогать в организации профобразования ветеранов СВО

Программа профессиональной переподготовки ветеранов СВО реализуется при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России. Ранее в ГлавУПДК при МИД России сообщили РИА Новости, что ветераны СВО в рамках программы профессиональной переподготовки в МГИМО изучают инвестиции в городское хозяйство, проектное управление, экологию и устойчивое развитие.