Лавров: МИД продолжит помогать в организации профобразования ветеранов СВО

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. МИД России продолжит содействовать организации дополнительного профессионального образования ветеранов СВО, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
«Министерство иностранных дел, наши учебные заведения продолжат содействовать организации дополнительного профессионального образования для ветеранов специальной военной операции», — заявил Лавров в послании, озвученном в ходе церемонии вручения дипломов ветеранам СВО, завершившим программу профессиональной переподготовки в МГИМО.
Программа профессиональной переподготовки ветеранов СВО реализуется при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России. Ранее в ГлавУПДК при МИД России сообщили РИА Новости, что ветераны СВО в рамках программы профессиональной переподготовки в МГИМО изучают инвестиции в городское хозяйство, проектное управление, экологию и устойчивое развитие.