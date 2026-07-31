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Бочаров и замминистра поздравили выпускников Волгоградской академии МВД

Губернатор Волгоградской области и заместитель министра МВД РФ, начальник следственного.

Губернатор Волгоградской области и заместитель министра МВД РФ, начальник следственного департамента ведомства поздравили новоиспеченных лейтенантов, закончивших обучение в Волгоградской академии МВД. Андрей Бочаров и Сергей Лебедев пожелали выпускникам учебного заведения успешной службы и выполнения поставленных задач.

Очередной выпуск в Волгоградской академии МВД состоялся в год ее 60-летия. Глава региона отметил, что выпускников этого учебного заведения отличают высокий уровень профессионализма и ответственность при выполнении поставленных задач.

— Подготовленные в прославленном высшем учебном заведении МВД России офицеры достойно представляют родную академию в Волгоградской области, во всех регионах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья: умело используют полученные знания, подтверждают заслуженно высокий статус своего орденоносного высшего учебного заведения, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Отдельные слова благодарности губернатор адресовал Министерству внутренних дел России и лично Министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву за конструктивное взаимодействие в решении вопросов обеспечения комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области.

Фото администрации Волгоградской области.