В Нижегородской области расторгли два инвестсоглашения из-за нарушений

30 июля 2026 года Законодательное собрание Нижегородской области одобрило расторжение инвестиционных соглашений с ООО «Нижегородский литейный завод» (НЛЗ) и ООО «Рассвет» из‑за неисполнения обязательств. Об этом стало известно на заседании регионального парламента 30 июля 2026 года, сообщили в pravda-nn.
По словам председателя комитета ЗСНО Игоря Норенкова, обе компании перестали предоставлять отчётность о реализации проектов и не воспользовались льготой по налогу на имущество.
Проект ягодного сада ООО «Рассвет», получивший в 2019 году статус приоритетного, не соответствовал заявленным параметрам. Соглашение с НЛЗ (с апреля 2022 года) предусматривало выпуск отливок для импортозамещения, но из‑за санкций параметры проекта изменились. При этом на предприятии подтвердили, что производство продолжается.
Ранее в Нижегородской области расторгли инвестсоглашение с производителем ягод.