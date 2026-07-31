В Нижегородской области расторгли два инвестсоглашения из-за нарушений

Проект ягодного сада ООО «Рассвет», получивший в 2019 году статус приоритетного, не соответствовал заявленным параметрам. Соглашение с НЛЗ (с апреля 2022 года) предусматривало выпуск отливок для импортозамещения, но из‑за санкций параметры проекта изменились. При этом на предприятии подтвердили, что производство продолжается.