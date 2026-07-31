БПЛА сбили над Ростовом, Таганрогом и Батайском утром 31 июля

Утром 31 июля силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Ростовской области. Всего было сбито около десяти беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Дроны уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, а также в Азовском и Мясниковском районах.
В одном из населенных пунктов Азовского района зафиксированы последствия на земле. Там был поврежден частный дом. О пострадавших на данный момент не сообщается.
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