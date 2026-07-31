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Еще 30 участников СВО прошли переподготовку на базе МГИМО, рассказал Лавров

Лавров: 30 участников СВО из 17 регионов прошли переподготовку на базе МГИМО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Тридцать участников СВО из 17 регионов РФ прошли программу переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» на базе МГИМО, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В пятницу в Москве состоялась церемония вручения дипломов ветеранам СВО, закончившим эту программу. Лавров в своем послании им отметил, что дипломы получает уже четвертый набор слушателей в рамках этого проекта.

«Мы поздравляем с успешным окончанием учебы 30 участников СВО из 17 регионов России», — сказал министр.

Программа профессиональной переподготовки реализуется при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ. Как отметил Лавров, поддержку оказывают также Минобороны РФ и фонд «Защитники Отечества». Предыдущий набор слушателей получил дипломы о прохождении программы в марте.

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