В России появились клинические рекомендации по лечению саркопении

В рекомендациях говорится о том, что доля лиц, страдающих саркопенией, увеличивается с возрастом, достигая 57,2% в 90 лет и старше. Для диагностики заболевания рекомендуются тесты мышечной силы рук всем пациентам по достижении 60 лет. Также рекомендуется измерять вес и рост, рассчитывать индекс массы тела, оценивать окружность голени и плеча всем пациентам 60 лет и старше во время каждого визита.