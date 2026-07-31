Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка из Гусевского района отдала мошенникам 6 млн рублей наличными

Женщину запугали угрозой привлечь к уголовной ответственности.

Источник: Клопс.ru

В Гусевском районе 64-летняя пенсионерка из посёлка Покровское отдала мошенникам 6 млн рублей. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает региональное УМВД России.

Как отметили правоохранители, женщине поступали звонки от нескольких злоумышленников, которые представлялись сотрудниками госструктур и силовых ведомств. Мошенники стали пугать пенсионерку, что привлекут её к уголовной ответственности.

Под этим предлогом аферисты убедили пожилую женщину снять со счёта 6 млн рублей. Наличные пенсионерка передала курьеру, которая приехала к её дому.

Следователем МО МВД России «Гусевский» возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Россиянам посоветовали не ругаться с телефонными мошенниками.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше