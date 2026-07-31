Пенсионерка из Гусевского района отдала мошенникам 6 млн рублей наличными

В Гусевском районе 64-летняя пенсионерка из посёлка Покровское отдала мошенникам 6 млн рублей. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает региональное УМВД России.
Как отметили правоохранители, женщине поступали звонки от нескольких злоумышленников, которые представлялись сотрудниками госструктур и силовых ведомств. Мошенники стали пугать пенсионерку, что привлекут её к уголовной ответственности.
Под этим предлогом аферисты убедили пожилую женщину снять со счёта 6 млн рублей. Наличные пенсионерка передала курьеру, которая приехала к её дому.
Следователем МО МВД России «Гусевский» возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Россиянам посоветовали не ругаться с телефонными мошенниками.