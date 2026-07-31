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В Красноярском крае 52 водителям-коммунальщикам 2 месяца не платили зарплату

Прокуратура помогла работникам получить 1,9 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае 52 водителям-коммунальщикам 2 месяца не платили зарплату. Подробности рассказали в прокуратуре. Речь идет о ООО «Феникс», который обслуживает Канско-Абанскую технологическую зону.

В марте водителям деньги не перечислили на счета, затем в апреле. Однако твердые коммунальные отходы водители продолжали вывозить, как положено. Не получили расчеты и те, кто решил уволиться. Долг накопился в размере 1,9 миллионов рублей.

По сигналу прокуратура провела проверку, факты подтвердились. Руководителю организации объявили предостережение, внесли представление, директора привлекли к административной ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы.

По итогу этой работы долги перед работниками были погашены.