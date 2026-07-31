В Красноярском крае сразу в три заказника выпустили 64 марала

В Красноярском крае в этом году благородные олени пополнили группировки сразу в трех заказниках. На территории «Солгонского кряжа», «Арги» и «Бюзинского» выпустили 64 маралов. До выпуска животные находились в питомнике диких копытных под круглосуточным присмотром специалистов. В питомнике маралы получают уход и полноценное питание, необходимые для здорового роста. На самостоятельную жизнь их выпускают только после того, как животные достигнут возраста не менее одного года и достаточно окрепнут. В пресс-службе министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона уточнили, что такая работа помогает поддерживать численность благородных оленей на особо охраняемых природных территориях края. Напомним, что красноярцев предупредили об опасности подкормки медведей на трассах.